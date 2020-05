Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane aurait un argument de poids dans le dossier Haaland !

Publié le 25 mai 2020 à 9h15 par T.M.

Alors que le PSG et le Real Madrid seraient à la lutte pour s’offrir les services d’Erling Braut Haaland, Zinedine Zidane pourrait bien avoir un nouvel atout dans sa manche afin de rafler la mise pour le buteur du Borussia Dortmund.

A seulement 19 ans, Erling Braut Haaland crève l’écran. Depuis le début de la saison, le Norvégien affole les compteurs, ce qui avait convaincu le Borussia Dortmund d’aller le chercher à Salzbourg. Et sur les bords de la Ruhr, le buteur continue sur sa folle lancée. Il pourrait d’ailleurs ne pas y rester très longtemps. Quelques mois seulement après son arrivée à Dortmund, Haaland est déjà envoyé chez les plus grands clubs d’Europe. Le Real Madrid rêverait de l’inclure dans son attaque XXL avec Kylian Mbappé à l’avenir tandis que le PSG se serait dernièrement mêlé à la lutte préparant un possible départ du Français.Mais dans cette lutte acharnée qui s’annonce, c’est bien la Casa Blanca qui pourrait avoir l’avantage.

L’argument Achraf Hakimi ?