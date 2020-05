Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Zidane maintient le contact avec Van de Beek

Sur les tablettes du Real Madrid, Donny Van de Beek continue d’intéresser Zinedine Zidane, qui aurait même parlé au milieu de terrain de l’Ajax.

S’il n’a pas quitté le navire Ajax l’été dernier, Donny Van de Beek est promis à un départ dans les semaines à venir. Le Néerlandais est mûr pour rejoindre un projet de plus grande envergure et les sollicitations ne manquent pas. Dernièrement, le10sport.com vous a révélé qu’Everton et Newcastle discutent activement pour tenter de le faire venir. Mais la piste la plus ancienne reste celle menant au Real Madrid.

Zidane a appelé Van de Beek

Sur les tablettes du Real Madrid depuis un an, Donny Van de Beek est un nom bien placé dans la short-list de Zinedine Zidane. Selon nos sources, l’entraîneur madrilène aurait même pris soin d’appeler le joueur pour lui faire part de son intérêt et pour échanger avec lui. Une prise de contact qui en dit long sur les intentions du Français. Mais le dossier Van de Beek n’est pas prioritaire aux yeux de Zidane, qui veut d’abord et avant tout Paul Pogba (Manchester United). Un dossier compliqué, puisque son président freine et que Mino Raiola, l’agent de Pogba, a ouvert des discussions avec la Juventus… Plan B de Zidane, Van de Beek sait aussi qu’il ne pourra débarquer au Real Madrid que si le club enregistre des départs (Modric, Kroos, Isco, Bale, James Rodriguez).