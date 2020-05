Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire pour l’avenir de Nelson Semedo ?

Publié le 25 mai 2020 à 7h00 par La rédaction

Alors que son avenir au FC Barcelone s’écrit en pointillés et qu’il a été annoncé vers plusieurs clubs européens, Nelson Semedo verrait une destination se dégager pour son avenir l’été prochain.

Nelson Semedo est au centre de l’attention au FC Barcelone ces dernières semaines. Susceptible de quitter le club catalan cet été faute d’avoir réussi à s’imposer comme un titulaire en puissance sur le côté droit depuis son arrivée en 2017, le Portugais de 26 ans dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. L’ancien de Benfica est en effet estimé à 40M€, une somme qui pourrait être d’une grande aide pour le Barça dans l’optique de concrétiser les arrivées de Lautaro Martinez et de Miralem Pjanic. Dans cette perspective, Nelson Semedo a dernièrement été annoncé sur le départ vers la Juventus ou l’Inter, notamment dans le cadre des opérations pour les recrutements de l’Argentin de 22 ans et du Bosnien de 30 ans, mais aussi vers Manchester City dans l’optique d’un éventuel échange contre Joao Cancelo, lui dont les intérêts sont aussi gérés par Jorge Mendes. Et si les Citizens auraient déjà signifié ne pas être intéressés par Nelson Semedo, la perspective d’un échange contre son compatriote arrivé en Angleterre l’an passé ne devrait en rien changer la donne.

Nelson Semedo vers la Serie A ?