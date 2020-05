Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse surprise se confirme pour cet été…

Publié le 25 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Touché par le coronavirus, Leonardo aurait changé son fusil d’épaule pour certains dossiers du mercato estival. Et une surprise semble se profiler du côté du PSG.

Avec l’actuelle crise liée au coronavirus, les finances des clubs européens en ont pris un coup. Avec l’arrêt de la saison pendant de longues semaines, les caisses se sont vidées. De quoi impacter directement les choix pour le mercato estival qui approche. Et cela devrait aussi être le cas au PSG. A défaut de lâcher des millions d’euros pour attirer de nouveaux joueurs, Leonardo pourrait finalement réduire les dépenses et prolonger les contrats de certains joueurs qui arrivaient à expiration, ce qui n’était pas forcément prévu. Ainsi, ces derniers jours, il a été question d’une possible prolongation d’Edinson Cavani, un destin que pourrait aussi connaitre Eric Maxim Choupo-Moting.

Un an de plus pour le Camerounais ?