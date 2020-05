Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal se lance dans une grande bataille pour cette pépite !

Publié le 25 mai 2020 à 7h30 par A.D.

Eric Abidal serait allé à la pêche aux informations pour le recrutement de Lazar Samardzic. Le secrétaire technique du Barça devrait se frotter au Milan AC, à la Juventus et à l'Atlético pour la pépite du Hertha.

Eric Abidal devrait batailler ferme pour Lazar Samardzic. Malgré la crise provoquée par le coronavirus, le secrétaire technique du FC Barcelone s'activerait en coulisses pour renforcer l'effectif de Quique Setién. Alors qu'il ne ménagerait pas ses efforts pour boucler plusieurs gros dossiers, tels que Lautaro Martinez ou encore Miralem Pjanic, l'ancien pensionnaire de l'OL trouverait tout de même du temps pour des cas mineurs.

Une bataille royale entre le Barça, la Juve, l'Atlético et le Milan AC ?