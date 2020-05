Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo regarde bien du côté du LOSC

Publié le 25 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Avec l’incertitude autour de l’avenir de Thiago Silva, Leonardo cherche un possible successeur au Brésilien. Et la solution pourrait bel et bien se trouver au LOSC.

La défense du PSG pourrait afficher un visage bien différent la saison prochaine. Avec les fins de contrat de Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, de nouvelles têtes sont attendues dans la capitale. Néanmoins, ce n’est pas encore dit que le Brésilien fasse ses valises. En effet, Le 10 Sport vous avait révélé que Leonardo avait proposé à son compatriote une offre de prolongation. Mais la réponse de Thiago Silva n’est toujours pas connue et un départ est encore possible. Il faudrait alors remplacer l’ancien du Milan AC. Pour cela, de nombreux ont été évoqués, y compris Gabriel, l’actuel défenseur du LOSC.

Leonardo s’est renseigné