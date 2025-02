Un joueur de l'OM dépouillé... par un influenceur !

Thomas Bourseau

A l'Olympique de Marseille, Pape Gueye n'a pas vécu que des désillusions sur le terrain. En effet, dans sa vie personnelle, l'international sénégalais a subi une extorsion de fonds par un influenceur marseillais réputé sur Snapchat. Pour Oui Hustle, Gueye s'est longuement confié sur cette mésaventure financière et amicale.

Pape Gueye a passé trois ans et demi à l'OM, en raison de son prêt de six mois au FC Séville en 2023. L'international sénégalais a été sacré champion d'Afrique en tant que joueur de l'Olympique de Marseille pendant la Coupe d'Afrique des nations en 2021. Pendant son séjour dans la cité phocéenne, le milieu de terrain parti à Villarreal l'été dernier a vécu une extorsion de fonds dont il se serait bien passé.

«Je l'ai pris un peu comme mon petit frère»

« J'étais à Marseille et il y avait un snapchateur que les gens connaissent. Ils ne m'ont plus vu avec lui donc ils se disaient que c'était bizarre. Je suis dans une ville, le gars est sénégalais, moi aussi donc je l'ai pris un peu comme mon petit frère. Je lui donnais des places pour le stade, je l'invitais. À la CAN, je lui ai ouvert des portes... ». a avoué Pape Gueye en interview pour Oui Hustle.

«Il s'envoyait de l'argent via PayPal avec ma carte bancaire du Sénégal»

Au cours d'une conversation avec Le Chairman, l'ancien joueur de l'OM s'est ouvert sur cette relation amicale qu'il avait noué avec l'influenceur en question jusqu'au vol en question. « Je le fais toujours avec le cœur, derrière je n'ai rien. Je m'entendais bien avec lui. J'avais une carte bancaire du Sénégal, où il fallait aller sur internet pour consulter son solde. Donc l'argent du Sénégal, je n'y touchais pas. Ce gars venait chez moi. Dieu merci, il n'y a eu aucun cambriolage. Mais ce n'est pas tout le monde qui est rentré chez moi. Je faisais vraiment attention. Dans un moment d'inattention, où on était ensemble, il a pris ma carte bancaire du Sénégal en photo. J'ai su quelques mois après qu'il s'envoyait de l'argent via PayPal avec ma carte bancaire du Sénégal donc je ne recevais pas les notifications ».

«J'ai aussi eu une trahison avec l'un de mes meilleurs amis»

Dans des propos rapportés par RMC Sport, Pape Gueye a assuré avoir recouvert l'intégralité des sommes volées, mais a subi une autre trahison pendant son passage à Marseille. « Il m'a tout remboursé, c'était un bon montant. Tu es obligé de faire attention à tout le monde. J'ai aussi eu une trahison avec l'un de mes meilleurs amis ».