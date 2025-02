Zinedine Zidane à l’OM, son pote en rêve

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2021, Zinedine Zidane est libre suite à son départ du Real Madrid. Désormais, son avenir semble tout tracé avec une arrivée à la tête de l’équipe de France en 2026, date du départ de Didier Deschamps. Mais en parallèle, à Marseille, les fans de l’OM rêvent depuis un moment de voir Zizou s’asseoir sur le banc de touche. Un scénario que souhaite également voir l’ami de Zidane, Jamel Debbouze.

Natif de La Castellane à Marseille, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais défendu les couleurs de l’OM. Les fans du club phocéen aimeraient bien que cela soit le cas à l’avenir. Zizou pourrait-il alors devenir entraîneur sur la Canebière à l'avenir ? De nombreuses rumeurs ont déjà fait écho de cela, mais jusqu’à présent, ça ne s’est jamais réalisé. L’arrivée de Zidane à l’OM est toutefois réclamée, à commencer par Jamel Debbouze, lui qui est proche de l’ancien du Real Madrid.

«Il ne veut pas partir», Zidane refuse la France

« Zidane à l’OM ? Pour l’histoire, ça serait magnifique »

Dans un entretien accordé à Carré, Jamel Debbouze s’est donc confié sur la possibilité de voir Zinedine Zidane à l’OM. L’ami de Zizou a fait savoir à ce sujet : « Zidane à l’OM ? Pour l’histoire, ça serait magnifique. Pour l’histoire, ça serait formidable, ça serait extraordinaire. On a souvent vu ces histoires de ces grands joueurs qui partent d'un endroit comme La Castellane et qui font le tour du monde, qui font rêver la terre entière et qui finissent par revenir chez eux pour illuminer leur club une dernière fois. Ça serait formidable. Il faut qu’il passe par l’équipe de France avant. Mais j’adorerais voir ça, après je ne sais s’il le fera. Mais pour le foot, pour l’histoire, ça serait incroyable ».

« Je ne sais pas si un fantasme ne doit pas rester un fantasme »

Avant l’OM, Jamel Debbouze aimerait donc voir Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France. Un scénario également évoqué par l’acteur et humoriste : « Zizou, évidemment que c’est un fantasme. Mais je n’ai pas envie que l’équipe de France l’abime. Il a tellement un beau palmarès que là il va être attendue et la pression va être telle qu’il va être obligé de faire quelque chose au moins d’équivalent à Didier Deschamps. Mais c’est un tel compétiteur et il l’a prouvé avec le Real. Il a fait le job. Pour le passionné de football que je suis, j’ai envie de voir ça. Pour le copain, l’ami, le frère, je l’accompagnerai, je serai là pour couper les oranges, remonter les chaussettes… Je serai un assistant bénévole. Mais je ne sais pas si un fantasme ne doit pas rester un fantasme ».