Mercato - OM : Une légende virée, le responsable se marre

Légende du football allemand, Franz Beckenbauer s’était suite à sa carrière de joueur reconverti comme entraîneur. En 1990, il avait alors atterri sur le banc de l’OM, mais ça n’a clairement pas été une franche réussite. Beckenbauer n’est resté en poste que quelques matchs, se faisant virer après une défaite face à Auxerre. De quoi amuser Guy Roux.

Avant Roberto De Zerbi, on a notamment pu voir Franz Beckenbauer entraîner l’OM. Si l’Allemand a été un immense joueur, on ne peut pas en dire autant de lui sur un banc de touche. A Marseille, ça a été une catastrophe. L’aventure de Beckenbauer n’aura duré que quelques mois, se faisant virer après une défaite face à l’AJ Auxerre (4-0).

« Ça reste la plus large victoire de l’AJA contre l’OM »

Sur le banc de l’AJA pour cette rencontre face à l’OM, on pouvait alors retrouver un certain Guy Roux. Et ce dernier se souvient bien de ce dernier match de Franz Beckenbauer comme entraîneur Marseille. A l’origine du licenciement de l’Allemand, Guy Roux a raconté pour L’Yonne Républicaine : « Il y avait de la neige partout. Les joueurs avaient fait une bataille de boules de neige. Ça reste la plus large victoire de l’AJA contre l’OM ».

« Bernard Tapie était fou de rage »

En colère, Bernard Tapie a donc fini par virer Franz Beckenbauer. « Bernard Tapie était fou de rage. Beckenbauer ? Son dernier a été de venir à l’Abbé-Deschamps », a poursuivi Guy Roux, amusé.