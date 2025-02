OM : «J’arrête», l'annonce inattendue d'une recrue !

Alexis Brunet

Cet hiver, Ismaël Bennacer a officiellement rejoint l’OM après avoir déjà été très proche l’été dernier de venir. Le milieu de terrain semble très déterminé à tout donner pour le club phocéen et il a d’ailleurs une hygiène de vie irréprochable pour y arriver. Des sacrifices qui feront que l’Algérien n’aura aucun regret quand il devra arrêter.

Ismaël Bennacer est un joueur de l’OM. Cette phrase aurait pu être prononcée l’été dernier, mais il s’en est fallu de peu pour que le milieu de terrain reste finalement à l’AC Milan. Ce n’est donc que cet hiver qu’il a rejoint Marseille, sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 12M€ plus 3M€ de bonus.

Bennacer dévoile son secret pour durer au plus haut niveau

Ismaël Bennacer a déjà 27 ans, mais il y a de fortes chances pour que la carrière de l’Algérien dure encore de nombreuses années. Le milieu de terrain de l’OM a d’ailleurs dévoilé dans une vidéo sur sa chaîne Youtube son secret pour durer au plus haut niveau. « Le sommeil et l’alimentation, c'est le plus important. Moi, j’ai un expert en sommeil avec qui je parle et j’ai appris à avoir une routine. C’est important, tout ça je l’ai appris avec un expert. Il me disait : "Ton lit, il faut que tu le voies que pour dormir, comme ça ton cerveau, il sait qu’à ce moment-là, ce lit-là, il sert qu’à dormir." Moi, au début, je ne comprenais pas, mais c’était logique. »

« Demain j’arrête, au moins j’ai tout fait »

Avec toute cette discipline, Ismaël Bennacer n’aura donc pas de regrets quand il décidera d’arrêter sa carrière. « Demain j’arrête, au moins j’ai tout fait. J’ai pas de regrets. J’arrête, voilà, j’ai donné mon maximum. Parce que nous, ça dure 15-20 ans, c'est rapide. Au moins, demain, si j’ai quelque chose, si je suis blessé ou quoi, je ne me dis pas : " Ah mince, parce que je n’ai pas fait ça. " Je fais tout ce que j’ai à faire, je suis à fond et il ne faut pas tricher. »