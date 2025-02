Salah au PSG : L'offre secrète est révélée !

Alexis Brunet

Avec le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG ne possède plus de véritable énorme star en attaque. Toutefois, cela pourrait changer rapidement, car lors du prochain mercato estival les dirigeants parisiens souhaiteraient faire venir Mohamed Salah. Pour le moment, Liverpool aurait fait une offre de prolongation à son attaquant, mais elle ne serait pas suffisante.

Jusqu’à la fin de la saison, l’avenir de Mohamed Salah va beaucoup faire parler. Actuellement, l’Égyptien n’a toujours pas prolongé son contrat à Liverpool et il sera donc libre en juin prochain. Une situation dont aimerait profiter notamment le PSG.

Mercato - PSG : Un coup à la Barcola est annoncé !

➡️ https://t.co/5mQGbI15hc pic.twitter.com/mYkvotyPxT — le10sport (@le10sport) February 21, 2025

Le PSG a coché le nom de Salah

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG se cherche une nouvelle star pour être sa tête d’affiche. Le joueur de Liverpool aura donc l’avantage d’être libre si sa situation n’évolue pas, mais il serait également très apprécié par l’état-major parisien, Nasser Al-Khelaïfi en tête. Le champion de France va toutefois devoir se méfier, car l’Arabie saoudite se verrait bien attirer Mohamed Salah également.

Salah a reçu une seule offre de Liverpool

Dans l’idéal, Liverpool aimerait pouvoir garder Mohamed Salah encore quelques saisons. Les deux parties sont donc en négociations actuellement pour trouver une idée positive. Selon les informations du journaliste égyptien Ahmed Atta qui s’est confié au media Anfield Watch, les Reds auraient pour le moment fait une seule offre au joueur et elle serait trop basse. « Il semble qu'il (Salah) avait des raisons raisonnables (de s'exprimer publiquement) parce que l'information que j'ai découverte récemment est que Liverpool ne lui a fait qu'une seule offre formelle. Nous pouvons dire que c'était il y a un mois ou un mois et demi, et que c'était moins que ce qu'il reçoit maintenant, pas plus ou même pas égal à ce que Mo reçoit maintenant. » Le PSG a donc des raisons d’y croire, surtout que le champion de France pourrait être moins réticent que les Reds à offrir à Salah le salaire qu’il désire.