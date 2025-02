PSG : Le transfert de l'été déjà bouclé à l'étranger ?

Alexis Brunet

En manque de temps de jeu au PSG, Randal Kolo Muani a pris la décision de rejoindre la Juventus de Turin cet hiver. En Italie, l’attaquant semble revivre et il a déjà beaucoup marqué avec son nouveau club. Une belle réussite qui pousserait les dirigeants de la Vieille Dame à conserver le Français au-delà de son prêt.

L’été dernier, le PSG cherchait à tout prix un nouvel ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé qui avait pris la direction du Real Madrid. La priorité parisienne se nommait alors Khvicha Kvaratskhelia, mais le Géorgien avait été retenu par Naples. Finalement, Luis Campos a obtenu enfin ce qu’il voulait cet hiver, puisque le Napoli a craqué et Kvara a rejoint le champion de France contre un chèque d’environ 70M€.

Zidane au PSG : Il confirme en direct !

➡️ https://t.co/5qrbQP0PWy pic.twitter.com/434M5NY6y8 — le10sport (@le10sport) February 21, 2025

Kolo Muani s’est lui engagé avec la Juventus

L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver est donc un très bon coup pour le PSG, surtout que le club de la capitale avait besoin de renfort dans ce secteur. Les dirigeants parisiens voulaient mettre la pression sur Bradley Barcola et également offrir une possibilité supplémentaire à Luis Enrique qui a perdu Randal Kolo Muani et Marco Asensio dernièrement. L’Espagnol a rejoint Aston Villa alors que le Français a décidé de débarquer à la Juventus de Turin.

La Juventus veut garder Kolo Muani

À la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani semble renaître. Alors qu’il était cantonné au banc de touche sous Luis Enrique, le Français a cette fois-ci les faveurs de Thiago Motta, qui le fait jouer et cela fonctionne. En seulement quatre matches de Serie A depuis son arrivée, l’attaquant a déjà trouvé à cinq reprises le chemin des filets. Selon Caught Offside, ces statistiques pourraient donc pousser les dirigeants italiens à conserver le joueur du PSG au-delà de son prêt et à construire autour de lui pour l’avenir. Reste à voir sous quelle forme cela pourrait se faire, car l’état-major parisien souhaitera sans doute retrouver une bonne partie de son investissement de 2023 (95M€), alors que les Turinois opteraient pour le moment plus pour un nouveau prêt.