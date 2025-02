Ibrahimovic : Le coup de poker «pas prévu» du PSG !

Thomas Bourseau

Il fut sans contestation possible la première star internationale du PSG version QSI. En juillet 2012, Zlatan Ibrahimovic s'installait dans la capitale pour le plus grand bonheur des supporters du Paris Saint-Germain. Et afin de marquer le coup, le service communication du club le présentait avec la Tour Eiffel en arrière-plan.

Le 18 juillet 2012, un an après le passage sous pavillon qatari du PSG, Zlatan Ibrahimovic débarquait en superstar au sein du club parisien. Le buteur suédois fut le premier joueur de calibre mondial du projet QSI avant que David Beckham ou encore Neymar et Lionel Messi suivent ses pas par la suite.

Riolo menacé, la nouvelle révélation sur le boss du PSG

➡️ https://t.co/srQOTHfI0f pic.twitter.com/ovB3TBc2BW — le10sport (@le10sport) February 21, 2025

«Tout se fait un peu à l'arrache parce que ce n'était pas prévu et ça s'est fait last minute»

Et pour marquer cette grosse occasion, le PSG partait un peu en freestyle au niveau de la présentation comme Yann Guérin, ex-attaché de presse du Paris Saint-Germain, l'a confié sur les ondes de RMC jeudi. « La présentation d'Ibrahimovic devant la Tour Eiffel ? On ne réfléchit pas en fait. On a un cahier des charges à respecter. Tout se fait un peu à l'arrache parce que ce n'était pas prévu et ça s'est fait last minute. La team sécurité du PSG n'était pas hyper contente ».

«Ce sont des images qui ont fait le tour du monde»

Néanmoins, le jeu en valait la chandelle puisque ces images de Zlatan Ibrahimovic devant la Tour Eiffel ont tout bonnement été vues aux quatre coins de la planète. « On a l'impression (ndlr au visionnage des images) que c'est un truc hyper organisé mais au final pas du tout. On voit tout le monde veiller parce qu'il y a beaucoup de monde forcément. Par contre, ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Donc en terme d'impact, communication d'un nouveau projet qui veut rayonner à l'international, c'est parfait ».