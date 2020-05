Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plusieurs conditions fixées pour l'avenir de Bakayoko ?

Publié le 25 mai 2020 à 0h45 par H.G.

Alors que Tiémoué Bakayoko est dans le viseur du PSG en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier puisque l’AC Milan aimerait aussi le faire revenir. Mais ce retour du Français du côté de San Siro ne pourra se faire que si deux conditions sont remplies.

L’un des principaux chantiers de Leonardo cet été pourrait bien se situer dans l’entrejeu. En effet, le directeur sportif du PSG aimerait recruter deux joueurs dans ce secteur. Dans cette perspective, les pensionnaires du Parc des Princes ciblent de nombreux milieux, et notamment Sergej Milinkovic-Savic comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 22 mai. Le Serbe fait partie d’une longue liste comprenant de nombreux noms, comme nous vous l’avons également annoncé. Une liste sur laquelle figure Tiémoué Bakayoko, qui retournera à Chelsea cet été après la fin de son prêt à l’AS Monaco, qui ne va pas utiliser son droit d’achat fixé à 43M€. Tiémoué Bakayoko quittera donc l'écurie de Premier League cet été, et Leonardo aimerait le faire venir à Paris après l’avoir déjà recruté en prêt à l’AC Milan à l’été 2018. Toutefois, le PSG n’est pas la seule écurie à travailler sur cette piste. Comme nous vous l’avons révélé le 13 mai dernier, l’OGC Nice s’intéresse en effet également au milieu français de 25 ans. Et hors de France, le natif de Paris serait aussi sur les tablettes de l’AC Milan, qui aimerait le faire revenir fois. Cependant, pour que cette option se réalise, Tiémoué Bakayoko n’aura d’autre choix que de consentir un sacrifice de taille.

Tiémoué Bakayoko devra baisser son salaire s’il veut revenir à Milan !