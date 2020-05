Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse sensation prévient Zinedine Zidane !

Publié le 25 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Appréciant particulièrement le profil de Kai Havertz, Zinedine Zidane serait prêt à lancer une offensive pour l’accueillir au Real Madrid. Cependant, le milieu offensif du Bayer Leverkusen ne veut pas brûler les étapes.

À seulement 20 ans, Kai Havertz dispose déjà du statut d’international. L’Allemand est l’une des grosses satisfactions du Bayer Leverkusen cette saison. Sensation du championnat, Havertz est dans le viseur du Real Madrid, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité ces dernières heures. Entraîneur du club merengue, Zinedine Zidane fait l’éloge de l’Allemand en interne et auprès du clan Havertz. Cependant, le Bayern Munich, Manchester United, Barcelone ou encore Liverpool sont aussi sur les rangs. De quoi faire tourner la tête du principal intéressé ? Pas vraiment.

« Je suis vraiment reconnaissant envers Leverkusen… »