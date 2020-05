Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Alaba, Hernandez... Le Barça aurait pris une décision radicale !

Publié le 25 mai 2020 à 8h30 par A.D. mis à jour le 25 mai 2020 à 8h36

Pour renforcer sa défense, Zinedine Zidane aurait coché le nom de David Alaba et de Lucas Hernandez. Alors que le Barça aurait pu inquiéter le coach du Real Madrid, il n'en serait finalement rien. La direction catalane n'envisagerait le recrutement d'aucun de ces deux joueurs du Bayern.

Zinedine Zidane ne devrait pas se soucier du Barça pour David Alaba et Lucas Hernandez. Désireux de renforcer sa défense, le technicien du Real Madrid aurait coché plusieurs noms et en particulier ceux des deux pensionnaires du Bayern. D'ailleurs, comme Le 10 Sport vous l'a annoncé en exclusivité, Zinedine Zidane a directement réclamé le recrutement de David Alaba à ses dirigeants. De son côté, le FC Barcelone aurait pu perturber les plans du Français pour l'Autrichien et Lucas Hernandez. Toutefois, il semblerait que le recrutement des deux Bavarois ne fasse pas partie des objectifs des Catalans.

Le Barça ne voudrait pas d'Alaba et Hernandez