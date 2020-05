Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier chaud de Leonardo débloqué par Marquinhos ?

Publié le 25 mai 2020 à 5h00 par T.M.

A la recherche du successeur de Layvin Kurzawa, Leonardo s’attaque à Alex Telles. Et le directeur sportif pourrait notamment compter sur l’aide d’un certain Marquinhos.

N’ayant jamais convaincu depuis son arrivée au PSG, Layvin Kurzawa verrait son aventure parisienne toucher à sa fin. En effet, en fin de contrat, l’international français ne devrait pas être prolongé. Leonardo serait même déjà passé à autre chose, cherchant celui qui viendra concurrencer Juan Bernat. Alors que l’agent de Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) a confirmé des contacts avec le PSG, il est aussi question d’une arrivée d’Alex Telles. Actuellement au FC Porto, le latéral gauche pourrait donc renforcer le clan des Brésiliens dans la capitale, avec qui il serait déjà en contact.

Ça discute entre Telles et Marquinhos ?