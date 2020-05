Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Zubizarreta se précise !

Publié le 25 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille cherche toujours le successeur d'Andoni Zubizarreta, qui aura un rôle élargi, Jacques-Henri Eyraud détaille le profil du futur directeur général en charge du football.

Voilà un peu plus d'une semaine que l'OM a annoncé le départ d'Andoni Zubizarreta d'un commun accord par le biais d'un communiqué qui stipulait également que « l'Olympique de Marseille précise que le recrutement d'un directeur général chargé du football est en cours ». Dans la foulée, Jacques-Henri Eyraud en disait plus au micro de RMC Sport au sujet du profil recherché pour ce poste inédit : « Cette personne n'est pas encore recrutée. Il n'y a pas de nom à annoncer, elle n'est pas encore recrutée. Mais je pense que par rapport à cette nouvelle phase, il fallait faire un certain nombre de changements et on continuera dans d'autres domaines . » Mais où en est ce dossier dix jours après le départ d'Andoni Zubizarreta ?

Les précisions d'Eyraud