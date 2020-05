Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Retour à l’envoyeur pour Thauvin et Payet cet été ?

Publié le 24 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête de liquidités, l’OM chercherait à vendre absolument Dimitri Payet et Florian Thauvin cet été. Et un retour en Premier League est évoqué pour les deux internationaux français…

Ces derniers jours, Florian Thauvin et Dimitri Payet ont clairement affiché leur envie de rester à l’OM la saison prochaine : « Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi (…) On n'a pas prévu de déménager… », indiquait l’ancien joueur de West Ham. De son côté, Thauvin affichait un discours similaire dans un live Instagram , lui qui souhaite disputer la Ligue des Champions avec l’OM la saison prochaine. Pourtant, la volonté de Jacques-Henri Eyraud semble bien différente concernant Payet et Thauvin.

L’OM veut les placer en Angleterre

Comme l’a révélé Soccer Link samedi, l’OM mettrait tout en œuvre pour placer les deux internationaux français en Premier League cet été. Jacques-Henri Eyraud a un besoin urgent de vendre, et les profils de Payet et Thauvin semblent donc tout désignés. Pour rappel, les deux joueurs avaient d’ailleurs été recrutés en provenance d’Angleterre par l’OM…