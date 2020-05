Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud tente une manœuvre surprenante avec Thauvin et Payet !

Publié le 23 mai 2020 à 8h30 par B.C.

Pour renflouer ses caisses, l'Olympique de Marseille a l'intention de vendre certains joueurs cet été, et le club s'activerait même pour trouver un point de chute à Florian Thauvin et Dimitri Payet.

Déjà dans le collimateur de l'UEFA dans le cadre de son fair-play financier, l'Olympique de Marseille devra impérativement renflouer ses caisses durant le prochain mercato estival. La direction phocéenne souhaite récupérer au moins 60M€ sur le marché et devra donc se séparer de plusieurs joueurs. Parmi les protégés d'André Villas-Boas disposant d'une belle cote, on retrouve Florian Thauvin. Sous contrat jusqu'en 2021, l'international français est à un tournant de sa carrière, et selon nos informations, l'Olympique de Marseille a fait de sa prolongation l'une de ses priorités. Problème, les caisses sont vides et Jacques-Henri Eyraud ne peut pas offrir un nouveau bail à l'attaquant de 27 ans, sur les tablettes de plusieurs écuries à l'instar du Milan AC et même de l'OGC Nice d'après les dernières révélations du 10 Sport .

L'OM voudrait envoyer Thauvin et Payet en Premier League !

Face à ces difficultés, l'OM pourrait-il changer de stratégie concernant Florian Thauvin ? Possible selon les informations de Soccer Link . Le média français explique en effet sur son compte Twitter que le club ne retiendra aucun joueur en cas d'offre satisfaisante cet été, et cela concernerait également Thauvin. D'ailleurs, l'OM chercherait même une porte de sortie à l'international français, ainsi qu'à Dimitri Payet, en Premier League. Un championnat où les deux stars offensives de Marseille ont évolué par le passé, l'un à Newcastle et l'autre à West Ham.