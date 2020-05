Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce défenseur de Ligue 1 qui adresse un message fort à Eyraud

Publié le 23 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Aujourd’hui à Strasbourg, Mohamed Simakan a connu le centre de formation de l’OM. Et pour lui, la page marseillais est définitivement tournée.

Ces dernières années, peu de joueurs issus du centre de formation de l’OM ont réussi à se faire une place au sein de l’équipe première. Si cela est en train de changer avec notamment Maxime Lopez et Boubacar Kamara, le club phocéen a aussi vu certains de ses anciens talents exploser loin du Vélodrome. C’est le cas de Mohamed Simakan. Passé par le centre de formation de l’OM, le défenseur central s’épanouit désormais du côté de Strasbourg. Auteur de belles performances, il aurait d’ailleurs tapé dans l’oeil de nombreux clubs en Europe. Et pour Simakan, il ne semble plus être question d’envisager un retour au sein du club phocéen.

« Ce n’est plus une priorité »