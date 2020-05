Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une nouvelle opération à la William Saliba cet été ?

Publié le 23 mai 2020 à 0h30 par La rédaction

Jeune talent issu du centre de formation de l’AS Saint-Etienne, Wesley Fofana susciterait les convoitises. Et notamment du côté d'Arsenal..

Auteur d’une excellente première saison avec l’ASSE, Wesley Fofana a rayonné dans une équipe en proie à de grandes difficultés. Des performances qui ont séduit Claude Puel. Le coach stéphanois aimerait conserver son joueur et en faire un élément important du club la saison prochaine, mais le jeune joueur natif de Marseille serait sollicité par deux clubs de Premier League.

Everton et Arsenal sous le charme de Fofana