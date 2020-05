Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien de l’OM qui milite pour Laurent Blanc !

Publié le 23 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Avec le possible départ d’André Villas-Boas, l’OM pourrait devoir se trouver un nouvel entraîneur. Un poste que certains aimeraient voir revenir à Laurent Blanc.

Qui sera l’entraîneur de l’OM la saison prochaine ? Telle est la question qui anime actuellement les discussions sur la Canebière. Malgré un contrat jusqu’en 2021 et la Ligue des Champions, André Villas-Boas n’est pas certain de rester. En effet, suite au départ d’Andoni Zubizarreta, le Portugais pourrait bien en faire de même. Une catastrophe que la direction de l’OM voudrait éviter, tentant de prolonger Villas-Boas. Toutefois, le danger est bien réel et le Special Two pourrait faire prochainement ses valises. Qui pourrait alors le remplacer ?

« Le meilleur entraîneur en France »