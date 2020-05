Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est toujours au coeur des débats au FC Barcelone !

Publié le 24 mai 2020 à 9h45 par La rédaction

Alors qu'il devrait finalement rester au PSG la saison prochaine, Neymar serait toujours au cœur des débats au FC Barcelone. Bien que Lautaro Martinez soit toujours la priorité, les Blaugrana rêvent toujours d’une arrivée du Brésilien la saison prochaine…

Le confinement aura permis à Neymar de se rendre compte d’une chose : il est heureux au PSG. Après la rencontre retour de 8e de finale de Ligue des Champions face à Dortmund, le football français s’est arrêté. Le PSG a été sacré champion, et Neymar s’est envolé pour le Brésil pour passer son confinement dans sa résidence près de Rio de Janeiro. Cependant, ses coéquipiers lui manquent, ainsi que le football en général, et le protégé de Thomas Tuchel a hâte de revenir en France. Mais il reste au cœur des débats en Catalogne…

Le Barça toujours intéressé ?