Grosse surprise, l’OM a recruté un «phénomène»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM avait réalisé un très bon coup assez inattendu lors du mercato de janvier 2006, signant Mickaël Pagis en provenance du RC Strasbourg. L'attaquant s'était imposé comme un élément majeur du secteur marseillais durant son passage au club, et Demetrius Ferreira estime d'ailleurs que Pagis aurait pu réaliser une magnifique carrière s'était s'était davantage investi.

Les faits remontent à l'exercice 2005-2006, et plus précisément au mercato hivernal du milieu de saison. L'OM avait décidé de recruter Mickaël Pagis en provenance du RC Strasbourg pour 1M€, et l'attaquant alors âgé de 32 ans avait réussi de grosses performances sous le maillot phocéen. Il a d'ailleurs laissé un excellent souvenirs aux anciens joueurs de l'OM, comme Demetrius Ferreira.

« Il aurait dû jouer dans un top 10 européen »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, l'ancien latéral droit brésilien de l'OM qualifie même Pagis de phénomène : « Le joueur le plus sous-coté que j’aie côtoyé ? Mickaël Pagis ! Il était brillant, très intelligent et largement au-dessus des autres. Pour moi, c'était un phénomène et il aurait dû jouer dans un top 10 européen. Mais parfois, il disparaissait et il semblait ailleurs... », indique Ferreira.

« À l'entraînement il nous faisait peur »

Et Demetrius Ferreira s'est également rappelé l'agressivité d'un autre ex-coéquipier de l'OM lors de la saison 2005-2006 : « Le plus méchant ? André Luis à Marseille. Il n'a pas beaucoup joué (24 matches), mais à l'entraînement il nous faisait peur. Une sorte de Carlos Mozer en beaucoup moins technique », raconte l'ancien joueur de l'OM.