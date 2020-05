Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar bientôt échangé contre Antoine Griezmann ? La réponse !

Publié le 23 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’un possible échange entre le PSG et le FC Barcelone incluant Neymar et Antoine Griezmann a été évoqué ces derniers mois, la presse espagnole dégage une tendance claire à ce sujet.

Recruté par le FC Barcelone l’été dernier, Antoine Griezmann a vécu une saison assez contrastée dans les rangs du club catalan. L’international français, qui a trop souvent évolué dans l’ombre de Lionel Messi, peine à retrouver son meilleur niveau. Du coup, comme le Barça tenterait de boucler le recruter de Neymar en provenance du PSG, un échange incluant Griezmann a été évoqué. Mais qu’en est-il vraiment ?

Griezmann ne devrait pas bouger

Comme l’a révélé Mundo Deportivo vendredi, le FC Barcelone n’aurait aucunement l’intention de laisser partir Antoine Griezmann durant le mercato estival. En clair, un échange avec le PSG impliquant Neymar serait donc inimaginable, et si le Barça souhaite vraiment rapatrier l’attaquant brésilien, Griezmann ne devrait pas faire partie du deal.