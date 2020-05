Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, McCourt... Les supporters poussent un énorme coup de gueule !

Publié le 25 mai 2020 à 12h45 par La rédaction

À l’OM, la fracture entre supporters et dirigeants semble plus grande que jamais. Pour preuve le dernier communiqué adressé par un groupe de supporter à la direction du club.

Depuis l’annonce du départ d’Andoni Zubizarreta le 14 mai dernier, la colère des supporters de l’OM envers leurs dirigeants parait de plus en plus vive. La très bonne saison du club phocéen avait quelques peu caché les tensions entre Jacques Henri Eyraud et les supporters. Seulement voilà, les récentes actions et déclarations du président de l'OM ont mis le feu aux poudres et le calme qui régnait dans la cité phocéenne semble avoir volé en éclat.

Les supporters réclament le départ de la direction