Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le clan Rabiot étudierait quatre offres sur le marché !

Publié le 25 mai 2020 à 15h00 par A.D.

Alors que son fils aurait la cote en Premier League, Véronique Rabiot aurait aujourd'hui plusieurs offres entre les mains. La mère et agent du milieu français étudierait actuellement les propositions de Manchester United, Arsenal, Newcastle et Everton.

La Premier League ou la Juventus ? Telle serait la question pour Adrien Rabiot. Parti librement du PSG après plusieurs mois au placard, le milieu de terrain de 25 ans s'est engagé en faveur de la Juve. Après seulement une saison passée à Turin, Adrien Rabiot pourrait déjà faire ses valises et migrer vers une toute nouvelle destination. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, la direction de la Juventus a placé Adrien Rabiot sur le marché. Ce qui n'a pas échappé à plusieurs écuries de Premier League, et en particulier à Arsenal et Everton selon nos informations. Mais ce ne serait pas tout.

Véronique Rabiot étudierait quatre propositions