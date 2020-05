Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les anciennes gloires de l’OM à la rescousse du club ?

Publié le 25 mai 2020 à 14h30 par T.M.

Alors que l’OM traverse actuellement une période très agitée, Jacques-Henri Eyraud cherche différentes solutions pour sortir de ces turbulences. Et finalement, la salut du club phocéen pourrait bien passer par des anciens de la maison. Explications.

Après des débuts compliqués, le projet de Frank McCourt pensait enfin être lancé. En effet, au terme d’une saison rondement menée par André Villas-Boas, l’OM a validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Mais sur la Canebière, l’euphorie a vite laissé place à l’inquiétude. En effet, le flou est total concernant le visage qu’affichera le club phocéen la saison prochaine. En effet, avec l’annonce du départ d’Andoni Zubizarreta, c’est Villas-Boas qui pourrait lui emboiter le pas après seulement un an sur le banc de l’OM. L’identité du prochain entraîneur est donc totale, de même que que celle de l’effectif qui sera à disposition. En effet, devant combler l’énorme déficit budgétaire, Jacques-Henri Eyraud va devoir vendre. Plusieurs départs sont donc à prévoir, tandis qu’avec des moyens limités, cela pourrait être difficile de se renforcer. Mais pour l’avenir, l’OM pourrait bien faire un grand saut dans le passé. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, l’option Basile Boli a été évoquée pour venir remplacer pour venir remplacer Andoni Zubizarreta. Et ce n’est pas le seul ancien Phocéen qui pourrait faire son retour au premier plan en Provence.

Cissé propose un deal gagnant-gagnant

L’OM va donc devoir se creuser les méninges pour se renforcer tout en dépensant le moins possible. Et alors qu’il est question de recruter un attaquant pour la saison, une option s’est présentée à Jacques-Henri Eyraud. En effet, au micro d’ Europe 1 , Djibril Cissé s’est dit prêt à porter à nouveau les couleurs phocéennes, lui qui veut notamment dépasser les 100 buts en Ligue 1, étant actuellement à 96 réalisations : « A 38 ans, avec l'objectif que j'ai, c'est plus dans un échange donnant-donnant. Le club me permet de réaliser mon rêve, et moi, quitte à encadrer les jeunes attaquants ou les jeunes du centre de formation, pour leur faire partager mes conseils. Il ne faut pas être trop rêveur non plus, il y a peut-être 0,001% de chances que ça se fasse. Mais si un jour ça se passe, on ne sait jamais, on a déjà vu des trucs fous dans le football, je serai là bien sûr ». La doublure de Dario Benedetto pourrait donc possiblement se nommer Djibril Cissé, lui qui n’aura pas besoin de s’acclimater, connaissant déjà très bien l’OM. A voir maintenant ce que pensera Jacques-Henri Eyraud de cette proposition.

« J’ai envie de m’impliquer »