Mercato - OM : Pierre Ménès se prononce sur les ventes du club…

Publié le 25 mai 2020 à 13h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM sera contraint de vendre plusieurs éléments afin de renflouer ses caisses lors du prochain mercato estival, Pierre Ménès s’est prononcé à ce sujet.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM traverse actuellement une période assez délicate sur le plan économique, et le club phocéen se trouve dans le viseur de l’UEFA. Si des ventes ne sont pas rapidement bouclées, Jacques-Henri Eyraud pourrait alors s’exposer à des sanctions de la part de l’UEFA. Une situation qui contraste totalement avec la réussite sportive de ces derniers mois à l’OM. Interrogé via son compte Twitter sur cette situation, Pierre Ménès a donné son point de vue.

« S’ils vendent bien, ça ira »

Selon le consultant de Canal +, l’OM pourrait se sortir de son calvaire financier en opérant à de belles ventes, mais il se montre néanmoins très pessimiste sur la suite du projet sportif avec ces départs : « S’ils vendent bien, ça ira économiquement. Sportivement c’est une autre histoire », lâche Pierre Ménès.