Mercato - Barcelone : Le Barça a pris une décision radicale pour Antoine Griezmann !

Publié le 25 mai 2020 à 12h30 par T.M.

Arrivé il y a moins d’un an au FC Barcelone, Antoine Griezmann a vu son avenir être remis en question ces dernières semaines. Les rumeurs ont été nombreuses concernant le Français. Mais en coulisse, tout serait fixé en ce qui concerne la suite de la carrière du Blaugrana.

Après avoir dit non au FC Barcelone en 2018, Antoine Griezmann n’a finalement pas laissé passer le train une seconde fois, cédant finalement aux sirènes des Blaugrana l’été dernier, qui avaient accepté de lever sa clause libératoire de 120M€. Après avoir impressionné à l’Atlético de Madrid, le Français a donc décidé de relever un nouveau challenge, mais que cela a été compliqué depuis le début de la saison pour le natif de Mâcon. En effet, pas vraiment désiré par le vestiaire du Barça, qui souhaitait plutôt le retour de Neymar, Griezmann a également dû faire avec une relation complexe avec Lionel Messi. Une adaptation compliquée dans le vestiaire, qui s’est ressentie sur le terrain avec des performances par vraiment à la hauteur des espérances placées en lui. Il n’en fallait alors pas plus pour jeter un froid sur l’avenir d’Antoine Griezmann, moins d’un an seulement après son arrivée en Catalogne. Avec des finances réduites, le joueur de 28 ans aurait alors pu être un argument parfait dans l’opération Neymar avec le PSG, ou celle avec l’Inter Milan pour Lautaro Martinez.

Un avenir… au FC Barcelone !

L’avenir d’Antoine Griezmann aurait donc pu s’écrire loin du FC Barcelone. Mais il n’en serait finalement rien. En effet, ce lundi, As est très clair en ce qui concerne la position du club catalan pour l’attaquant français. A l’approche du mercato estival, le statut de Griezmann serait clair : intransférable. En effet, le Barça compterait toujours sur sa recrue à 120M€ et comme le précise le média ibérique, à aucun moment, il aurait été question d’un départ de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, ni même de l’inclure dans l’opération Lautaro Martinez, alors que l’Inter Milan aurait pu être intéressée par son profil. Dans les prochains mois, on verra donc encore le champion du monde sous le maillot du Barça, mais après avoir quelque peu déçu pour ses premiers mois sous ses nouvelles couleurs, Antoine Griezmann va devoir se montrer à la hauteur sur le terrain.

Une seconde chance pour Griezmann