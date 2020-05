Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce retentissante sur le dossier Lautaro Martinez !

Publié le 25 mai 2020 à 9h30 par La rédaction mis à jour le 25 mai 2020 à 9h38

Alors que le FC Barcelone continue de négocier avec l'Inter Milan pour Lautaro Martinez, le club catalan serait proche de finaliser le dossier.

Annoncé comme étant la priorité du FC Barcelone pour le prochain mercato estival, Lautaro Martinez devrait bel et bien poser ses valises en Catalogne. Si le buteur argentin de l'Inter Milan est déjà convaincu de vouloir rejoindre le Barça, notamment depuis l’appel du pied lancé par son compatriote Lionel Messi, reste désormais au club blaugrana de trouver un terrain d'entente avec l’Inter. Pour l’heure, aucun accord n’aurait été trouvé, mais la signature de Lautaro Martinez au Barça ne ferait aucun doute selon Victor Blanco.

« Sa signature est proche »