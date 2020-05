Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Arsenal et Everton négocient pour Adrien Rabiot !

Publié le 21 mai 2020 à 14h45 par La rédaction

Placé sur la liste des transferts par la Juventus Turin, Adrien Rabiot plaît beaucoup en Premier League. Deux clubs auraient même déjà lancé des négociations.

La greffe ne prend pas à Turin entre la Juventus et Adrien Rabiot. Recruté libre de tout contrat l’été dernier, l’ancien milieu de terrain du PSG a eu du mal à se faire une place dans l’effectif de Maurizio Sarri. S’il y a eu du mieux sur la deuxième partie de saison, le Français n’est clairement pas incontournable. Et d’après nos sources, ses dirigeants l’auraient placé sur la liste des transferts pour le prochain mercato estival. Des raisons sportives, auxquelles il est difficile de ne pas ajouter des motifs extrasportifs. Même si la dernière polémique lancée par La Stampa au sujet d’une grève supposée du clan Rabiot (pour protester contre la baisse de salaire des derniers mois) n’était visiblement pas fondée, les dirigeants italiens doivent composer avec l’entourage d’un joueur réputé exigeant et rarement simple à gérer.

Arsenal le veut