Mercato - OM : Boudjellal, Acariès... Une avancée notable pour le projet Ajroudi ?

Publié le 11 juillet 2020 à 9h15 par A.M.

Très actif dans les médias ces dernières heures, Mohamed Ayachi Ajroudi commencerait à y voir plus clair concernant son rachat de l'OM puisqu'il aurait déjà formé une bonne partie de son organigramme.

Ce n'est plus vraiment un secret, Mohamed Ayachi Ajroudi est à la tête d'un projet de rachat de l'Olympique de Marseille. Les premières discussions ont débuté par l’intermédiaire de la banque Wingate et visiblement l'homme d'affaires franco-tunisien semble optimiste et surtout très motivé à l'idée de boucler cette transaction. En effet, il affiche même les rêves les plus fous comme attirer Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane. Toutefois, il semble également avoir des ambitions plus mesurées notamment concernant son futur organigramme qui commencerait à prendre forme.

L'organigramme se dessine