Mercato - OM : Ronaldo, Zidane, PSG... Les ambitions complètement folles d'Ajroudi !

Publié le 10 juillet 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

A l'origine d'un grand projet pour racheter l'Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi affiche d'énormes ambitions si jamais il parvient à convaincre Frank McCourt de lui céder le club phocéen.

Au cœur de l'actualité ces dernières semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi avance ses pions en vue du rachat de l'Olympique de Marseille. La banque d'affaires Wingate a été mandatée afin de transmettre une offre à Frank McCourt qui ne semble pour le moment pas vendeur. Cela ne décourage toutefois pas l'homme d'affaires franco-tunisien, qui a annoncé qu'il viendrait avec des fonds d'investissement du Moyen-Orient et qu'il placerait Mourad Boudjellal à la présidence. Et surtout, alors que le rachat de l'OM n'est absolument pas encore bouclé, Mohamed Ayachi Ajroudi voit déjà les choses en grand et ne manque pas d'ambitions.

Zidane et Cristiano Ronaldo réunis à l'OM ?

En effet, dans une interview accordée au Figaro , Mohamed Ayachi Ajroudi a fixé ses objectifs et rêve en grand. Au point d'imaginer Cristiano Ronaldo avec la tunique olympienne : « Le football, j’adore ça. J’aime le côté noble du sport. J’aime la discipline allemande, notamment celle du Bayern Munich. J’apprécie la grinta du Barça. Et un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal . » Et qui de mieux que Zinedine Zidane pour entraîner Cristiano Ronaldo ? Là encore, Mohamed Ayachi Ajroudi se met à rêver : « L’entraîneur en place (Villas-Boas) est très bon, mais qu’est ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? C’est l’avenir qui nous le dira. » Malgré tout, Mourad Boudjellal tempère un peu les choses, tout en conservant de grandes ambitions. « Il n’a jamais dit qu’il allait prendre Zidane pour entraîner l’OM. Il a quand même le droit d’avoir des rêves. A l’époque, à Toulon, si j’avais dit que je voulais faire venir Umaga, tout le monde aurait rigolé. Heureusement que je ne l’ai pas dit, mais je l’ai fait », assure-t-il à RMC .

Ajroudi veut détrôner le PSG