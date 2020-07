Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mohamed Ayachi Ajroudi interpelle clairement Frank McCourt !

Publié le 10 juillet 2020 à 12h00 par A.M.

A l'origine d'un projet de rachat de l'Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi met clairement la pression sur Frank McCourt afin qu'il vende le club phocéen.

Mohamed Ayachi Ajroudi a lancé les grandes manœuvres. En mandatant Wingate, une banque d'affaires française, il prévoit de transmettre une offre à Frank McCourt afin de racheter l'Olympique de Marseille. Mais le Bostonien est-il vendeur ? C'est la question que tout le monde se pose. Son entourage ne cesse d'assurer le contraire tout comme Jacques-Henri Eyraud. Mais Mohamed Ayachi Ajroudi, qui a l'opportunité de discuter avec Frank McCourt, se montre bien moins catégorique sur la question.

«Il était vendeur l’année dernière, pourquoi plus maintenant ?»