Mercato - OM : Mohamed Ayachi Ajroudi lance un premier avertissement au PSG !

10 juillet 2020

En négociations avec Frank McCourt afin de racheter l'Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi assure que son projet consiste à détrôner le PSG sans pour autant se lancer dans une guerre du Golfe animer par les rivalités entre le Qatar et l'Arabie Saoudite.

La vente de l'Olympique de Marseille prend forme. Mohamed Ayachi Ajroudi, qui mène un projet de rachat du club phocéen en compagnie d'investisseurs du Moyen-Orient, est entré en négociations avec Frank McCourt et pourrait lui transmettre une offre par l’intermédiaire de Wingate, banque d'affaires mandatée par l'homme d'affaires frano-tunisien. Toutefois, ce projet porté par Mourad Boudjellal, qui pourrait succéder à Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l'OM, connait plusieurs zones d'ombre. Mohamed Ayachi Ajroudi tente donc de crédibiliser ses intentions et promet qu'il sera en mesure de rivaliser avec le PSG.

Ajroudi prévient le PSG