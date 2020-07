Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi prêt à faire des folies à Marseille ? La réponse !

Publié le 9 juillet 2020 à 20h15 par B.C.

Peu après la révélation de Mourad Boudjellal concernant le projet de rachat de l'OM qu'il porte, la somme de 700M€ a été évoquée dans ce dossier. Cependant, Mohamed Ayachi Ajroudi n'aurait pas l'intention de faire des folies à Marseille.

Ça commence à s'accélérer dans le dossier vente de l'OM. Alors que Mourad Boudjellal a annoncé il y a deux semaines être porteur d'un projet de rachat du club phocéen avec des fonds du Moyen-Orient, Le Parisien révèle ce jeudi soir que Wingate, la banque d'affaires mandatée par Mohamed Ayachi Ajroudi, avait débuté les discussions avec Frank McCourt pour la vente de l'OM. Le Franco-Tunisien est de son côté en France pour travailler son projet avec Mourad Boudjellal et Louis Acariès, un projet qui ne serait finalement pas si pharaonique qu'annoncé.

Une enveloppe bien inférieure aux 700M€ annoncés ?