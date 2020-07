Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur formé en France recruteriez-vous au PSG ?

Publié le 10 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

A en croire les dernières informations, Doha aurait donné comme consigne à Leonardo de recruter français lors de ce mercato estival. Vers quel profil faudrait-il alors se tourner ?

Après avoir acté le renfort définitif de Mauro Icardi, Leonardo n’en aurait pas terminé avec le recrutement du PSG. Cet été, Thomas Tuchel devrait voir arriver de nouvelles têtes dans son effectif et les besoins sont nombreux. Un milieu de terrain, un défenseur central, un arrière droit, une doublure à Keylor Navas ainsi qu’un renfort offensif seraient notamment espérés. Reste désormais à savoir quels seront les heureux élus. Alors que Leonardo a activé ses réseaux pour dénicher les joueurs idoines à ces postes, il va falloir également composer avec les consignes de Doha. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe , du côté du Qatar, on a demandé au Brésilien de recruter des joueurs français ou formés en France. Une demande qui a notamment pour objectif de répondre aux quotas de joueurs formés dans l’Hexagone.

Un recrutement made in France ?

Cet été, le mercato du PSG pourrait donc prendre l’accent français. D’ailleurs, plusieurs pistes déjà activées par Leonardo répondent aux critères fixés par Doha. Boubacar Kamara (OM), Ismaël Bennacer (Milan AC, formé à Arles-Avignon), Eduardo Camavinga et Faitout Maouassa (Rennes), Houssem Aouar et Léo Dubois (OL), Djibril Sidibé (AS Monaco) ou encore Tiémoué Bakayoko (Chelsea) pourraient ainsi permettre au PSG de se renforcer, tout en augmentant le nom de joueurs français ou formés en France.



Alors, quel joueur devrait être recruté par Leonardo ?