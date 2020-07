Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande priorité de Doha est confirmée pour cet été !

Publié le 10 juillet 2020 à 9h00 par T.M.

Comme annoncé par Le 10 Sport, du côté de Doha, on réclame l’arrivée d’Ismaël Bennacer au PSG. Une requête faite à Leonardo qui se confirme.

Après le renfort définitif de Mauro Icardi, Leonardo veut désormais s’attaquer à un autre gros chantier au PSG : trouver un milieu de terrain. Souhaitant apporter du sang neuf dans ce secteur de jeu, le directeur sportif brésilien a plusieurs noms cochés sur sa short-list. Si on retrouve notamment Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), c’est aussi le cas d’Ismaël Bennacer (Milan AC). Leonardo pourrait donc aller piocher chez son ancien club avec l’arrivée de l’international algérien. D’ailleurs, Bennacer a des soutiens de poids au PSG puisque selon les information du 10 Sport, c’est une requête spéciale en provenance de Doha. Au Qatar, chez les têtes pensantes, du club de la capitale, on pousse ainsi pour l’arrivée du joueur de 22 ans.

Doha rêve de Bennacer !