EXCLU - Mercato - PSG : Bennacer, une commande de Doha ?

Sur les tablettes du PSG, Ismaël Bennacer serait un joueur fortement apprécié par les dirigeants qataris. Suffisamment pour que Leonardo tente de le faire venir.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG tente de mettre la main sur Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain du Milan AC a déjà fait l’objet de plusieurs offres pour un transfert. Paris a d’abord proposé 30 millions d’euros, une proposition repoussée par les Milanais. La dernière offensive parisienne approcherait les 40 millions d’euros mais elle ne semble pas avoir convaincu en Italie pour pouvoir être acceptée. Un dossier qui semble faire clairement partie des plans du PSG pour l’été qui arrive, au même titre que celui ouvert pour Sergej Milinkovic-Savic. Et pour cela, la piste Bennacer bénéficie d’un soutien de poids : celui de Doha.

Le choix du Prince ?

Selon nos informations, Ismaël Bennacer serait en effet un jouer très apprécié par les dirigeants qataris et notamment le propriétaire du PSG, Cheikh Tamin Al-Thani. Les performances de Bennacer sous les couleurs du Milan AC, mais également avec la sélection algérienne, ont clairement été remarquées du côté de Doha. Et si Paris se lance à sa poursuite depuis plusieurs semaines, c’est bien parce que les Qataris poussent en ce sens. Du côté de Leonardo, la priorité est toute autre : Sergej Milinkovic-Savic. C’est ce joueur que le Brésilien souhaite voir débarquer au PSG. Pour cela, il est prêt à se séparer de plusieurs joueurs parisiens au milieu du terrain. Draxler, Herrera, Paredes et même Gueye, s’il le faut.