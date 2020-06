Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qui faut-il recruter pour remplacer Thiago Silva et Kouassi ?

Publié le 18 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG s'apprête à perdre Thiago Silva et Tanguy Kouassi coup sur coup, Leonardo s'active en coulisse afin de dénicher un nouveau défenseur central. Mais sur qui doit-il miser ?

C'est un chantier auquel Leonardo ne semblait pas vouloir s'attaquer initialement. Mais voilà, le directeur sportif du PSG a récemment annoncé que le contrat de Thiago Silva ne serait pas prolongé. « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », confiait le dirigeant brésilien dans les colonnes du JDD. Et ce n'est pas tout, puisque le PSG s'apprête également à perdre Tanguy Kouassi qui va rejoindre le Bayern Munich. Une situation qui pousse donc Leonardo à s'activer pour dénicher un nouveau défenseur central. Plusieurs pistes auraient déjà été activées. Mais sur laquelle le PSG doit insister ?

Le PSG s'attaque au Bayern