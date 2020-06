Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Mauvaise nouvelle dans ce dossier de Leonardo ?

Publié le 18 juin 2020 à 0h15 par La rédaction

Le départ de Thiago Silva acté, il faut trouver un remplaçant en défense pour le PSG. Alessio Romagnoli serait une des pistes creusées par Leonardo mais l’AC Milan ne se laisserait pas faire pour son joueur.

Le renouvellement de l’effectif prend forme au PSG. Avec les départs de Thiago Silva et de Kouassi (vers le Bayern Munich), Leonardo s'attelle à trouver un nouveau joueur en défense central. Alors que les noms de Jérôme Boateng ou de Lucas Hernandez sont annoncées par la presse, un autre joueur intéresserait beaucoup Leonardo, le directeur sportif du PSG. Il s’agit d’Alessio Romagnoli. Le défenseur de l’AC Milan a déjà vu Leonardo entrer en contact avec son entourage en vue d’un possible transfert. Un départ que ne souhaiterait absolument pas l’AC Milan et qui serait prêt à passer à l’action pour le conserver.

L’AC Milan prêt à tout pour conserver Romagnoli ?