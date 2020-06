Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et le PSG remontés contre le Bayern Munich pour Kouassi !

Publié le 17 juin 2020 à 19h15 par T.M.

Selon les dernières informations, Tanguy Kouassi devrait donc quitter le PSG pour signer son premier contrat pro au Bayern Munich. Un choix qui reste en travers de la gorge du club de la capitale et de son directeur sportif, Leonardo.

A 17 ans, Tanguy Kouassi représentait l’avenir du PSG. Toutefois, c’est loin du Parc des Princes que le défenseur central va finalement continuer sa progression. Malgré les efforts de Leonardo, le joueur formé au sein du club de la capitale n’y signera pas pro. Et alors que les prétendants étaient nombreux, le choix de Kouassi se serait finalement porté sur le Bayern Munich, où il étoffera alors la colonie française, composée actuellement de Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Kingsley Coman et Michaël Cuisance. Un coup dur pour le PSG qui voit l’un de ses meilleurs espoirs lui filer sous le nez, et au sein du club de la capitale, on a du mal à digérer ce dossier.

Leonardo « agacé » !