Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Kouassi a fait le bon choix avec le Bayern...

Publié le 17 juin 2020 à 11h30 par La rédaction

C’est désormais quasiment une certitude : Tanguy Kouassi devrait quitter le PSG à la fin de la saison, et signer du côté de la Bundesliga au Bayern Munich son premier contrat professionnel. Un nouveau « Titi » parisien à faire le voyage jusqu’en Allemagne pour essayer d’y trouver la gloire…

Leonardo pourrait s’en mordre les doigts. Après Thiago Silva, qui quittera le PSG en fin de contrat à la fin de la saison, le directeur sportif brésilien pourrait faire face à un autre départ en défense centrale, puisque le « Titi » parisien Tanguy Kouassi aurait également pris la décision de quitter Paris à la fin de son contrat aspirant, à la fin de la saison. Ce dernier aurait choisi de rejoindre la Bundesliga, et plus précisément le Bayern Munich. Et avant Kouassi, ils sont nombreux à avoir fait le voyage jusqu’en Allemagne avec succès…

Christopher Nkunku, indiscutable à Leipzig

L’été dernier, le RB Leipzig prenait la décision d’acheter le milieu de terrain français du PSG Christopher Nkunku. Condamné à un second rôle dans l’effectif parisien en raison de la concurrence, le milieu de terrain avait besoin de changer d’air, et a choisi de partir du côté de la Bundesliga. Julian Nagelsmann, qui appréciait grandement son profil, a déboursé 13M€ pour le faire débarquer en Allemagne… Et avec succès. Auteur de 5 buts et 16 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues avec le RBL, Nkunku est entré dans une nouvelle dimension du côté de Leipzig, avec des prestations XXL régulières. De remplaçant à titulaire indiscutable, il n’y a qu’un pas…

Moussa Diaby, décisif à souhait

Autre titi parisien à avoir fait le chemin vers la Bundesliga l’été dernier : Moussa Diaby. Après avoir disputé un total de 34 rencontres sous le maillot du PSG la saison dernière, l’ailier français a choisi de privilégier le temps de jeu conséquent (la plupart de ses matchs disputés étant seulement en tant que remplaçant) plutôt que son club formateur. Et c’est le Bayer Leverkusen qui a décroché le pompon, en faisant signer Diaby pour 15M€. Depuis, l’ailier de 20 ans se régale en Bundesliga : en 25 rencontres disputées, il a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives. Avec quelques rencontres disputées en Ligue des Champions et Europa League, Diaby continue de progresser, et s’offre régulièrement de très bonnes prestations dans un championnat qui laisse sa chance aux jeunes joueurs…

On peut également citer Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund), qui a décidé de quitter la réserve du PSG en 2017 pour rejoindre le BVB et finalement exploser au plus haut niveau en Bundesliga, ou encore Kingsley Coman, qui a tout fracassé au Bayern Munich malgré ses blessures régulières, après un passage prometteur à la Juventus. La Bundesliga aime les joueurs français… Et si c’était là-bas, le nouvel Eldorado de Didier Deschamps ?