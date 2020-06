Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un profil colossal aurait été proposé à Leonardo !

Publié le 17 juin 2020 à 10h15 par La rédaction

A la recherche d’un nouveau défenseur central pour combler les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, une vieille piste d’Antero Henrique aurait été remise sur le tapis du côté du PSG…

Le PSG se prépare pour la saison prochaine. Avec les départs annoncés de Thiago Silva (non prolongé) et Tanguy Kouassi (qui devrait signer son premier contrat professionnel du côté du Bayern Munich), Leonardo serait toujours à la recherche d’un défenseur central pour renforcer l’effectif parisien la saison prochaine. Comme révélé par Footmercato , l’international serbe de la Fiorentina Nikola Milenkovic aurait été proposé à Leonardo pour renforcer la défense du PSG la saison prochaine, mais il ne serait pas le seul…

Jérôme Boateng également proposé ?