Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup pour remplacer... deux joueurs ?

Publié le 17 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que le nom de Lucas Hernandez fait grandement parler ces derniers jours, Leonardo pourrait bien tenter de remplacer Thiago Silva et Layvin Kurzawa avec le Champion du monde.

Cet été, Leonardo va avoir du pain sur la planche. En effet, en plus de sa volonté de renforcer son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain va devoir compenser les nombreux départs qui font frapper son effectif. Edinson Cavani, Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Eric Maxim Choupo-Moting vont effectivement partir et laisser un énorme vide. Mais afin de ne pas multiplier les recrues, Leonardo pourrait tenter un coup.

Hernandez pour remplacer Thiago Silva... et Kurzawa ?