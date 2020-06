Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à prendre une décision forte pour l’après-Kurzawa ?

Publié le 16 juin 2020 à 22h45 par A.C.

La succession de Layvin Kurzawa, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain touche à son terme, se précise de jour en jour.

Encore un départ en fin de contrat. Comme Thomas Meunier, con compère du couloir droit, Layvin Kurzawa va quitter le Paris Saint-Germain. Peu de doutes suscitaient à ce sujet, mais Leonardo a tout confirmé, au JDD . « L’idée, c’est aussi d’en rester là » a déclaré le directeur sportif du PSG, qui aurait déjà un remplaçant en tête avec Alex Telles du FC Porto, mais également Alex Sandro de la Juventus. Ce dernier avait d’ailleurs déjà été approché par Antero Henrique, le prédécesseur de Leonardo au PSG.

Leonardo apprécie Alex Sandro, mais...