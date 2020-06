Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros danger se confirme pour la succession de Kurzawa !

Publié le 14 juin 2020 à 23h15 par B.C.

Alors que le départ de Layvin Kurzawa à l'issue de la saison est désormais acté, Leonardo devra se lancer sur les traces d'un nouveau latéral gauche cet été. Alex Telles et Nicolás Tagliafico figurent notamment sur les tablettes du PSG, mais Chelsea est également présent.

Il n'y a pas que Thiago Silva et Edinson Cavani qui vont quitter le PSG dans les prochaines semaines. Dans un entretien accordé au JDD , Leonardo a en effet confirmé que Layvin Kurzawa et Thomas Meunier allaient également plier bagage. Le directeur sportif du PSG va donc devoir récupérer plusieurs latéraux durant le mercato estival, et ses cibles à gauche sont déjà identifiées. En effet, Alex Telles et Nicolás Tagliafico apparaissent comme ses priorités. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, le PSG est d'ailleurs déjà en discussions avec le FC Porto pour le Brésilien, mais la concurrence est rude dans ce dossier.

Alex Telles et Nicolás Tagliafico plaisent aussi à Chelsea