Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Cette terrible annonce sur la vente de l'OM !

Publié le 14 juin 2020 à 21h30 par La rédaction

Depuis quelques semaines des rumeurs circulent sur une possible vente du club mais pour l’heure rien ne semble s'être concrétisé.

Il y a quelques semaines, TMW affirmait que l’OM pourrait prochainement basculer sous pavillon saoudien avec le rachat du club par le milliardaire Al Walid bin Talal. Depuis la rumeur qui a dans un premier temps fait l’effet d’une bombe dans la cité phocéenne s’est semble-t-il beaucoup calmée. En effet alors que les spéculations se faisaient de plus en plus nombreuses au sujet de la vente du club, Jacques-Henri Eyraud le président de l'OM est monté au créneau pour démentir toute idée de vente par Frank McCourt. Pour certains observateurs, la rumeur autour de la vente de l’OM serait infondée et n’aurait pas eu d’autre but que de faire parler.

La vente de l’OM, rien de plus qu’une fake news